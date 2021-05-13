США должны использовать свое влияние для вывода азербайджанских войск с территории Армении: Паллоне
Фрэнк Паллоне, сопредседатель Комиссии Конгресса по армянским вопросам, обратился к посягательству Азербайджана на армянскую границу в Сюнике, призвав Соединенные Штаты использовать свое влияние.
Как сообщает «Арменпресс», об этом конгрессмен США написал на своей странице в Twitter.
Паллоне отметил, что в настоящее время Азербайджан вторгся в Армению, что является явным нарушением международного права. “Соединенные Штаты должны безоговорочно осудить это нападение и использовать свое влияние на союзников для вывода азербайджанских войск с территории Армении”, - сказал он.
Утром 12 мая Вооруженные силы Азербайджана пересекли государственную границу Республики Армения, в области, прилегающей к озеру Сев Лич Сюникской области, пытаясь окружить озеро, они углубились внутрь на расстояние в 3,5 км.
Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян заявил, что эти действия для Республики Армения недопустимы, поскольку являются посягательством на суверенную территорию Республики Армения. Пашинян эти действия назвал диверсионным продвижением.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен