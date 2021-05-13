США должны использовать свое влияние для вывода азербайджанских войск с территории Армении: Паллоне

Фрэнк Паллоне, сопредседатель Комиссии Конгресса по армянским вопросам, обратился к посягательству Азербайджана на армянскую границу в Сюнике, призвав Соединенные Штаты использовать свое влияние.

Как сообщает «Арменпресс», об этом конгрессмен США написал на своей странице в Twitter.

Паллоне отметил, что в настоящее время Азербайджан вторгся в Армению, что является явным нарушением международного права. “Соединенные Штаты должны безоговорочно осудить это нападение и использовать свое влияние на союзников для вывода азербайджанских войск с территории Армении”, - сказал он.

Утром 12 мая Вооруженные силы Азербайджана пересекли государственную границу Республики Армения, в области, прилегающей к озеру Сев Лич Сюникской области, пытаясь окружить озеро, они углубились внутрь на расстояние в 3,5 км.

Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян заявил, что эти действия для Республики Армения недопустимы, поскольку являются посягательством на суверенную территорию Республики Армения. Пашинян эти действия назвал диверсионным продвижением.