Президент Армен Саркисян посетил Инновационный центр «Сколково»

Президент Республики Армения Армен Саркисян, который находится с рабочим визитом в Москве, посетил Инновационный центр «Сколково». Это крупнейшая российская инновационная экосистема, которая включает в себя более трёх тысяч технологических компаний, стартапов, исследовательских групп крупных российских и зарубежных компаний-партнёров.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, председатель фонда «Сколково», президент Всемирной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович представил президенту Армении реализуемые в Сколково проекты и планы по расширению Инновационного центра.

«Сотрудничество «Сколково» и Республики Армения имеет большой потенциал. Мы успешно взаимодействуем в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ. Компании из Армении регулярно участвуют в акселерационных программах Фонда, - сказал Аркадий Дворкович. - Российские инноваторы готовы к выходу на перспективный для них армянский рынок и к совместным проектам. Уверен, решения резидентов “Сколково” в сферах цифрового здравоохранения, диагностики, экологии, зеленой энергии, технологий искусственного интеллекта будут востребованы государственными структурами Армении и бизнес-сообществом. Тем более, что Президент страны заинтересован в привлечении лучших мировых разработок».

Президент Армен Саркисян совершил экскурсию по технопарку, посетил лаборатории ряда действующих там компаний, которые специализируются в области новейших технологий, цифрового здравоохранения медицины, диагностики онкологических заболеваний, молекулярных и генетических экспертиз, возобновляемой энергетики и других отраслях. Он также побывал в офисах мирового лидера авиационно-космической отрасли Boeing и компании Faruc, которая занимается промышленной автоматизацией.

Президент Республики встретился с представителями ряда работающих на территории технопарка стартапов, которые сообщили, что заинтересованы в экспорте своей продукции на армянский рынок и распространении своей деятельности в Армении.

Президент Республики Армен Саркисян посетил также Сколковский институт науки и технологий, который занимается разработкой и развитием технологических инноваций. Ректор института Александр Кулешов представил Президенту Армену Саркисяну инфраструктурные возможности института, образовательные и инновационные проекты. «Мы будем очень рады наладить контакты с Арменией, армянским научным сообществом», - отметил Кулешов.

В ходе экскурсии президент встретился с группой работающих в институте учёных, которые представили свои разработки в сфере искусственного интеллекта и телекоммуникаций. Президент Саркисян отметил, что научная и образовательная среда Армении унаследовала лучшие советские традиции.

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», - сказал президент Саркисян, в частности представив президентскую инициативу АТОМ, цель которой состоит в разработке и развитии в Армении новейших технологий и искусственного интеллекта.