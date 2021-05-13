Байден считает, что около 59% американцев получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19

Соединенные Штаты приближаются по темпам вакцинации к тому, чтобы около 59% американцев получили хотя бы первую дозу препарата. Как передает Арменпресс, об этом заявил в среду президент США Джо Байден в интервью телеканалу MSNBC.

"Мы объявили недавно, что введено еще 50 млн доз вакцин, в итоге [введено] 250 млн доз", - сказал Байден. По его словам, администрация продолжит прилагать усилия, чтобы граждане смогли вернуться на работу.

"Моя задача, чтобы к [отмечаемому Дню независимости США] 4 июля 70% граждан вакцинировались. Мы можем это сделать, сейчас мы ближе к 59% вакцинированным [хотя бы] одной дозой", - отметил глава Белого дома.

По данным бюро переписи, численность населения США превышает 331 млн человек.