В Гегаркуникской области ситуация на границе спокойная, напряженности нет: губернатор области

В Гегаркуникской области обстановка на границе спокойная, напряженности нет. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами перед заседанием правительства сообщил губернатор Гегаркуника Гнел Саносян.

“Климатические условия были сложными, на некоторых участках противник не мог дислоцироваться, сейчас погода изменилась, они ведут дислокацию. Наши вооруженные силы следят за тем, чтобы они не вышли за свои позиции. В Гегаркунике государственная граница Армении сохраняется, на двух частях наши люди настаивали на их возврате, этот вопрос решен. Нет никакого напряжения”, - сказал губернатор.

По словам Саносяна, жителей больше всего беспокоят распространяемые ложные слухи. “Вчера я был в Верин Шорже, где ведутся работы. Наши вооруженные силы там, они работают. Тот же процесс, что был и в ноябре и декабре. Могу сказать, что все спокойно, напряжения нет”, - подчеркнул губернатор.

Отвечая журналисту, Саносян отметил, что рудник Сотка работает, но 280 работников были сокращены.