Суверенная территория Армении неприкосновенна: Никол Пашинян о ситуации вокруг  озера Сев Лич

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян в начале заседания правительства обратился к ситуации в Сюникской области.

“Вчера утром Вооруженные силы Азербайджана провели провокационную операцию по пересечению государственной границы Республики Армения в области озера Сев Лич. Со вчерашнего дня практически никаких существенных изменений в ситуации не произошло, ситуация остается прежней. Это означает, что у озера стоят азербайджанские солдаты и там много и наших солдат. Но ситуация не переросла в боевую, то есть перестрелки нет. Со вчерашнего дня ведутся работы по удалению азербайджанских солдат из этого района”, - как сообщает «Арменпресс», сказал Никол Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра заявил, что случившееся было заранее спланированной провокацией, поскольку азербайджанцы имели сфальсифицированные карты, с помощью которых они пытаются доказать, что находятся в пределах границ Азербайджана. “В сравнению с официально утвержденными картами советского периода, становится очевидно, что карты сфальсифицированы. Это показывает, что мы имеем дело с организованной провокацией. Конечно, самый важный вопрос заключается в том, как азербайджанские солдаты смогли перейти, пройти через нашу территорию и достичь озера. Это отдельный вопрос, который мы обязательно рассмотрим.

Это обсуждается со вчерашнего дня, говорится, что Минобороны, СНБ опровергли информацию, но в итоге подтвердили ее. Хочу обратить всеобщее внимание на то, что Министерство обороны и Служба национальной безопасности опровергли распространяемую дезинформацию о боевых действиях, раненых и пострадавших. И прежде чем дать полную оценку ситуации, она была рассмотрена и после была дана исчерпывающая информация.

К этой ситуации мы должны отнестись очень серьезно, потому что, по сути, мы имеем дело с кризисом, который может иметь несколько сценариев дальнейшего развития. Наша задача - чтобы суверенная территория Армении оставалась и была неприкосновенной. Вооруженные силы Азербайджана должны отойти на исходные позиции, то есть позиции, с которых они начали наступление, то есть позиции, на которых они находились по состоянию на 10 мая”, - подчеркнул Пашинян.

По словам и. о. премьер-министра, сейчас на месте идет работа, сегодня после заседания правительства состоится заседание Совета безопасности, на котором более подробно будет обсуждена ситуация, произошедшие со вчерашнего дня развития, будут приняты решения по обеспечению дальнейшего управления ситуацией.

“Вновь хочу заявить, что у нас сложилась ситуация, к которой, по крайней мере, нужно относиться очень серьезно, надо действовать осмотрительно, решительно, принципиально. Для разрешения ситуации государственные органы должны совмещать свои действия, обеспечивать высокий уровень взаимодействия”, - сказал Никол Пашинян.