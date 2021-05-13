Сокровищница Святого Эчмиадзина пополнилась крестом тонкой ажурной работы XVIII века
11:21, 13 Май, 2021
Преданный сын Святой Церкви, меценат Ваге Габраш (Швейцария) Верховному Патриарху всех армян Гарегину II преподнес в дар крест исторической и культурной ценности, который несколько лет назад был куплен им на одном из аукционов. Была спасена еще одна частичка национального наследия.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает дирекция Музеев Первопрестольного Святого Эчмиадзина.
С благословения Армянского патриарха прекрасный маленький крестик работы 1727 года будет выставлен в сокровищнице “Алек и Мари Манукян”.
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