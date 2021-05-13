После заседания правительства состоится заседание Совета безопасности во главе с Николом Пашиняном

После заседания правительства состоится внеочередное заседание Совета безопасности во главе с и. о. премьер-министра Николом Пашиняном. Как передает «Арменпресс», об этом в начале заседания правительства объявил Никол Пашинян.

“Обсудим ситуацию, сложившуюся в районе озера Сев лич Сюникской области”, - сказал Пашинян.

Заседание Совета безопасности во главе с исполняющим обязанности премьер-министра прошло и поздним вечером 12 мая.