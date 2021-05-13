По состоянию на 11:00 13 мая в Армении подтверждено 267 новых случаев COVID-19, 674 заболевших вылечились, есть 19 летальных исходов.

За последние сутки проведено 3 723 теста. Всего проведено 1 026 974 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 220 217 случаев COVID-19, 206 752 из которых вылечились, есть 4 291 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 8 124 пациентов.

Зафиксировано 1050 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.