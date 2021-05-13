Армия обороны Израиля сообщила, что поразила 600 военных целей в Газе

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили с начала этой недели по Израилю более 1,6 тыс. ракет, израильские военные в ответ поразили за это время 600 военных целей на территории приморского палестинского анклава. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг на брифинге для иностранных журналистов официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

"Более 1,6 тыс. ракет выпущены из сектора Газа по различным городам Израиля за несколько дней, в ответ Армия обороны Израиля поразила к настоящему моменту более 600 военных целей радикалов в секторе", - сказал Конрикус. Он указал, что с понедельника в результате ракетных обстрелов из сектора Газа в Израиле погибли шесть гражданских лиц и один военнослужащий. По словам Конрикуса, военные в ходе операций ликвидировали порядка трех десятков оперативников группировок ХАМАС и "Исламский джихад", включая несколько высокопоставленных руководителей.

Армия обороны Израиля "продолжает наносить удары по террористическим объектам в секторе Газа и далее действовать по мере необходимости", указали в четверг в армейской пресс-службе. "ХАМАС намеренно размещает военные объекты посреди густонаселенных гражданских районов сектора Газа. Армия обороны Израиля принимает все возможные меры предосторожности, чтобы не причинить вред мирным жителям во время боевых действий", - добавили там.