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И. о. министра ЧС Армении выехал в Москву

И. о. министра ЧС Армении выехал в Москву

Исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Армении Андраник Пилоян 13 мая с рабочим визитом выехал в Москву.

Исполняющий обязанности министра и директор спасательной службы МЧС Армен Гаспарян с 14 по 16 мая примут участие в работах XIII Международного салона оборудования безопасности “Комплексная безопасность-2021”.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, армянская делегация посетит Национальный центр кризисного управления  МЧС РФ для ознакомления с деятельностью учреждения, примет участие в церемонии возложения цветов перед Памятником пожарным-спасателям. Предусмотрены и учения по реагированию на чрезвычайные ситуации. В повестке также визиты в спасательные центры особого риска “Лидер” МЧС РФ и в спасательные центры Ногинска. В рамках визита армянская делегация примет участие в показательных международных учениях, также будут обсуждены возможности расширения сотрудничества между гуманитарными структурами двух стран.


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