«Атлетико», обыграв «Реал Сосьедад», единолично возглавляет турнирную таблицу

В 36-м туре чемпионата Испании по футболу «Атлетико» дома принимал «Реал Сосьедад».

Как сообщает «Арменпресс», «атлеты» на 28 минуте с начала игры уже имели преимущество. На 16-й и 28-й минутах голы забили Янник Карраско и Анхель Корреа. Гол «Реал Сосьедада» на 83-й минуте забил Игор Субельдия. Матч «Атлетико» - «Реал Сосьедад» завершился со счетом - 2: 1.

«Атлетико» с 80 очками возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, за ним следуют «Барселона» с 76 очками, «Реал» с 75 очками и «Селия» с 74 очками. До конца чемпионата Испании по футболу осталось 2 тура.