Газета “АА”: Не в долг, а возврат долга за счет добавленной стоимости, генерируемой экономикой

“Если экономика нашей страны не будет перестроена коренным образом и не станет развиваться, агрессивные амбиции врага не сократятся. И при обсуждении вопросов, связанных с развитием экономики, нельзя не говорить о государственном долге, в том числе и внешнем. Какова сейчас у нас картина долга, о каких рисках мы говорим в целом, беспокоит ли такое увеличение долга или нет, или в каком случае это уже вызовет для страны беспокойство, а в каком - нет? Разъяснения по этим и другим вопросам “Айастани Анрапетутюн” попыталась получить от экономиста Карена Саркисяна.

В настоящее время госдолг Армении уже достиг 9 миллиардов долларов или более 70% нашего ВВП, из которых только внешний долг - 6,73 миллиарда долларов, что составляет 49% ВВП. В результате эпидемии в 2020 году, по сравнению с ранее запланированным, госдолг Республики Армения увеличился примерно на 14%. При этом увеличение произошло в основном за счет внешнего долга в размере 941 млн долларов США. Правительство планировало, что в 2021 г. госдолг снова увеличится и к концу года достигнет 9,2 миллиарда долларов, что составит 72% ВВП.

Экономист отметил, что в кризисной ситуации, в случае сокращения государственных доходов и неизбежного увеличения расходов, рост государственного долга также неизбежен, и с этой проблемой столкнулись все страны мира.

Но у многих стран есть возможность выстоять, потому что они вкладывают деньги в свою экономику, которая создает добавленную стоимость, тем самым давая государству возможность обслуживать долг. Но в случае с Арменией есть проблема, хотя есть и пути решения этой проблемы”.

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