“Милан” с нефутбольным счетом обыграл “Торино”. Итоги других игр

В 36-м туре чемпионата Италии по футболу “Милан” на выезде встретился с “Торино” и выиграл с нефутбольным счетом.

Как сообщает «Арменпресс», в матче, состоявшенся в Турине, футболисты “Милана” отправили в ворота “Торино” 7 безответных мячей. В составе “россонери” отличились Тео Эрнандес (дубль), Франк Кесси (дубль), Браим Диас и Анте Ребич (хет-трик). После этой победы “Милан” в турнирной таблице занимает третье место.

В другом матче тура “Аталанта” принимала “Бензенто” и обыграла его со счетом 2:0. “Ювентус” на выезде обыграл “Сассуоло” со счетом 3:1, “Лацио” обыграл “Парму” с наименьшим счетом. Матч “Сампдория” - “Специя” завершился ничьей - 2:2.