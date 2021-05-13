“Интер”обыграл “Рому”: Мхитарян - автор гола

В 36-м туре чемпионата Италии по футболу “Интер”- обладатель титула чемпиона Серии “А” принял “Рому”.

Как сообщает «Арменпресс», счет матча, проходившего на стадионе “Сан Сиро” в Милане, на 11-й минуте открыл “Интер”. Отличился Марцело Брозович. Спустя 9 минут, на 20-й минуте, “нерадзурри” удвоили преимущество в счете. Перед тем как команды вышли на перерыв, разницу в счете сократил капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян, который резким ударом отправил мяч в ворота “Интера”, забив свой 11-й мяч текущего сезона. На старте второго тайма “Рома” имела территориальное преимущество, но не смогла реализовать возможности. В конце тайма “Интер” забил третий мяч. Гол забил Ромелу Лукаку. Матч “Интер” - “Рома” закончился со счетом - 3:1.

Капитан сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян вышел на поле в стартовом составе “Ромы” и отыграл весь матч.

После этого тура “волки” находятся на 7-м месте турнирной таблице Серии “А”.

Ранее чемпионом Италии стал “Интер”.