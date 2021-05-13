Действия Азербайджана - это посягательство на суверенную территорию Армении: Пашинян о ситуации в Сюнике

Под председательством исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна состоялось внеочередное заседание Совета безопасности, в ходе которого была обсуждена сложившаяся в районе Черного озера Сюникской области ситуация и дальнейшие шаги.

В своей речи Никол Пашинян, в частности, отметил: “Сегодняшнее заседание посвящено событиям, происходящим в районе Черного озера Сюникской области и прилегающих территориях. Сегодня утром вооруженные силы Азербайджана пересекли государственную границу Республики Армения в этой местности, углубились на 3,5 километра и, по сути, пытаются окружить Черное озеро.

Конечно, эти действия неприемлемы для Республики Армения, потому что это посягательство на суверенную территорию Республики Армения. Конечно, это отдельный вопрос, почему и как такие действия стали возможны, однако нужно констатировать, что это по своему характеру является диверсионным шагом.

Нужно также констатировать, что Вооруженные силы Республики Армения с раннего утра отреагировали на эти события, были проведены необходимые тактические переходы и другие действия. Однако следует отметить, что действия азербайджанских вооруженных сил не сопровождались применением огнестрельного или иного оружия, и они пытаются обосновать свои действия какими-то картами, которые при первом же изучении оказались ложными и фальшивыми, потому что в нашем распоряжении есть карта Советской Армении и Советского Азербайджана, утвержденная в том числе центральным правительством в советское время, на которой четко показано, как проходит граница между Арменией и Азербайджаном.

Тем не менее, текущая ситуация неприемлема, Республика Армения не может просто смириться с текущей ситуацией, но, учитывая ситуацию, нашим приоритетом является решение этого вопроса путем переговоров и дипломатии. Но это только один из вариантов.

Я хочу, чтобы мы четко констатировали, что не можем терпеть и смириться со сложившейся ситуацией, и сегодня на заседании Совета безопасности мы должны обсудить текущую ситуацию и наши дальнейшие шаги, возможные сценарии и внутренние взаимосвязи между этими сценарии.

Считаю необходимым подчеркнуть, что, как следовало, к сожалению, и ожидать, ситуация также становится поводом для внутриполитических спекуляций. Я хотел бы еще раз призвать не пытаться использовать ситуацию внешней безопасности во внутриполитических целях, потому что это вопрос национальной безопасности, и в данной ситуации нам нужно сосредоточиться на проблеме и ее решении.

Еще раз хочу подчеркнуть, что информация о стрельбе, перестрелках, боевых действиях, раненых, пострадавших не имеет ничего общего с действительностью. С другой стороны, нужно отметить, что ситуация если не критическая, то как минимум близка к критической. И если бы это было не так, у нас не было бы необходимости проводить заседание Совета безопасности.

В любом случае, в этой ситуации нам нужно сохранять хладнокровие. С другой стороны, мы должны быть последовательными с точки зрения защиты наших государственных и национальных интересов. Сегодня мы также должны принять решения о дальнейших шагах и необходимом инструментарии”.