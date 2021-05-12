Никол Пашинян проводит заседание Совета безопасности
Под председательством исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна проходит заседание Совета безопасности.
Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян.
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