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Никол Пашинян проводит заседание Совета безопасности

Никол Пашинян проводит заседание Совета безопасности

Под председательством исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна проходит заседание Совета безопасности.

Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян.


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