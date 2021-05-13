Преданный друг обманутого народа

Айастани Анрапетутюн/АРМЕНПРЕСС: “Вся история армянского народа - широко распространенное испытание, испытание, испытание на выживание…”

“Это был ад. Как они могли защититься от многочисленных вооруженных жандармов, солдат и добровольных бандитов, если большая часть трудоспособных мужчин уже была призвана на военную службу, а все население систематически разоружалось? Но везде, где это было возможно, армяне храбро сопротивлялись, иногда с некоторым успехом, так было в Ване и в горах Киликии. Например, люди, которые могут бороться за дело, которое они считают справедливым, могут презирать все обвинения в трусости. Скажем так, народ, который умеет воевать за дело, которое считает справедливым, может с презрением относиться ко всем обвинениям в трусости…

Эти зверства по своим масштабам и чудовищной жестокости превосходят все зверства, известные в истории”.

Фритьоф Нансен

У нашего народа, который увидел дно ада на лице земли, есть много хороших друзей других национальностей, которые подняли свой голос за справедливость, обвинили виновников геноцида, протянули руку помощи армянам, происходящим от самых корней цивилизации. Их заветные имена занесены в учебники истории Армении и никогда не будут забыты. Одно из таких имен - имя Фритьофа Нансена, полярного исследователя, ученого, дипломата и выдающегося гуманиста, бессмертного норвежца.

Наш большой друг родился в семье юриста 10 октября 1861 г. в городе Христиании (Осло). В молодости он занимался конькобежным спортом, плавал, катался на лыжах и рисовал. В возрасте двадцати лет он отправился в четырехмесячное плавание по Северно Ледовитому океану. В 1888 году он возглавил команду, которая впервые полностью пересекла Гренландию.

Нансен изучал зоологию в университете Христиании, после работал в Бергенском музее, где изучал центральную нервную систему водных организмов, в результате чего ему было присвоено звание кандидата наук. Затем он продолжил изучать океанографию и провел обширные исследования в Северной Атлантике. Он внес большой вклад в океанографические исследования. Как национальный лидер в 1905 г. поднял вопрос о разрыве отношений со Швецией. Он попросил принца Дании Карла стать королем освобожденной Норвегии. В 1906-1908 гг. Нансен был представителем Норвегии в Лондоне, где способствовал подписанию договора, официально признавшего Норвегию независимым государством.

После того, как в 1921 г. он занял пост главного комиссара по делам беженцев, последнее десятилетие своей жизни Нансен посвятил Лиге Наций. В 1922 г. он был удостоен Нобелевской премии мира за выдающийся вклад, внесенный в годы Первой мировой войны. Это был и так называемый “паспорт Нансена” для лиц без гражданства. Документ действовал более чем в 50 странах мира. Нансен защищал нарушенные права нашего народа, выдал армянским иммигрантам тысячи нансеновских паспортов. Самоотверженный гуманист занимался проблемами беженцев до конца своей жизни. Лига наций в Лиллехаммере учредила Международную академию его имени и продолжила дело славного норвежца.

С каких же пор Нансен стал заниматься проблемами армянских беженцев, что является ключевым в его деятельности? В 1924 г. он начал свою проармянскую деятельность, не жалея сил и энергии, для улучшения положения армянских мигрантов, для справедливого решения Армянского дела. Нансен решительно осудил Геноцид армян, организованный султаном Абдул Гамидом II и младотурками. Он предложил создать условия для возвращения советских армян в Советскую Армению, возглавил комиссию по репатриации. Он приехал в Армению 17 июня 1925 г, побывал в разных регионах республики, узнал о возможностях приема мигрантов, участвовал в открытии Ширканала. Он лично участвовал в процессе репатриации, так как Лига Наций замедляла эту работу. В ряде стран, чтобы поддерживать армян, он открыл офисы Нансена. Тесное сотрудничество между офисами Нансена в Сирии, Ливане и в Египте и с филиалами Всеобщего армянского благотворительного союза дало желаемые результаты. Нансен вместе с президентом AGBU Погосом Нубаром Пашой сформировал Объединенный армянский комитет, который нашел сторонников во многих странах мира и запустил мощную волну проармянской активности.

Много статей, докладов и выступлений великого норвежца посвящены истории нашего народа и нашей страны. В 1927 г. на норвежском языке была издана его книга “В Армении”, которая была переведена на английский и французский языки, как и книга “Армения и Ближний Восток”, на немецкий язык была переведена книга “Обманутые люди”. На обложке этой книги красными буквами написано “Обвинения против Антанты и Лиги Наций”.

Вновь давая дань нашей любви и признательности великому меценату по случаю дня его бессмертия (13 мая 1930 г.), завершим его словами: “Зло и насилие не смогли сломить армянский народ. Каждый раз лучик света, появлявшийся откуда-то, питал его мечту о свободе”. И еще: “В истории человечества нет ничего, что смогло бы сравниться с массовыми убийствами, начавшимися в 1915 году. Резня Абдул Хамида ничтожна по сравнению с тем, что турки делают сегодня”.

Не будем забывать сказанное им и постараемся создать мощную Родину, потому что другого пути нет ...

Акоп СРАПЯН