Газета “Айастани Анрапетутюн”: результаты агрессии Азербайджана незаконны

27 лет назад, 12 мая 1994 г. вступило в силу бессрочное трехстороннее Соглашение о полном прекращении огня в зоне карабахского конфликта, подписанное министрами обороны Арцаха, Армении и Азербайджана. Принятие документа и тогда стало возможным благодаря посредническим усилиям Российской Федерации.

В 2020 году 27 сентября при непосредственном участии Турции и международных террористов Азербайджан развязал новую широкомасштабную военную агрессию против Арцаха, которой он грубо нарушил режим прекращения огня согласно трехстороннему Соглашению о прекращении огня от 12 мая 1994 года и последовавших за ним договоренностей.

В заявлении МИД Республики Арцах подчеркивается, что противоправные действия Азербайджана являются преступлением, которое подлежит международной правовой ответственности. То есть, установленное 10 ноября прошлого года перемирие не освобождает Азербайджан от ответственности”.

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