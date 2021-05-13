 Газета “Айастани Анрапетутюн”: Авантюризм Азербайджана в деле противостояния Москве

“Противоречия России и Азербайджана постепенно обостряются. Являясь гарантом мира, стабильности и прекращения огня в регионе, российская сторона регулярно требует от сторон арцахского конфликта выполнения требований трехстороннего заявления от 9 ноября. Азербайджан в этом вопросе постепенно усиливает акцент на противодействии России. Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ Москва заявила, что переговоры по вопросу о статусе Арцаха должны быть возобновлены, в ответ на это Алиев говорит, что вопрос Арцаха решен, и он сделал это путем войны.

По мнению российской стороны, подобное противоречие, по сути, является пробным шагом Азербайджана, направленным на то, чтобы начать процесс противостояния и выйти из-под влияния. Азербайджан уже давно не существует как суверенное государство, его шаги продиктованы Турцией, но он не может выйти из сферы российского влияния, поскольку реакция Москвы в таких случаях бывает очень жесткой. Думая о таком шаге, у Алиева всегда на виду опыт Грузии и Украины”.

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