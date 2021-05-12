Министры обороны Армении и РФ обсудили обстановку в районах выполнения задач миротворческим контингентом
21:19, 12 Май, 2021
Министры обороны Армении и РФ обсудили обстановку в районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МО РФ, в сообщении министерства говорится:
“Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главой военного ведомства Республики Армения Вагаршаком Арутюняном.
В ходе беседы обсуждалась обстановка в районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие темы, представляющие взаимный интерес”.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен