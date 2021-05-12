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Большая палата ЕСПЧ рассмотрит взаимные иски Армении и Азербайджана

Большая палата ЕСПЧ рассмотрит взаимные иски Армении и Азербайджана

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) приняла к рассмотрению взаимные претензии Армении и Азербайджана, касающиеся нарушений Европейской конвенции по правам человека. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, опубликованном ЕСПЧ.

Иски касаются нарушений Европейской конвенции по правам человека, зафиксированные сторонами во время конфликта в Нагорном Карабахе.

«Заявления сторон касаются недавних военных действий между Арменией и Азербайджаном. Они содержат обвинения в серьезных нарушениях конвенции», — говорится в заявлении ЕСПЧ.


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