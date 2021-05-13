Экспорт из Армении в Словакию вырос более чем в 150 раз: экспортируются одежда, постельное белье

В первом квартале 2021 года больший объем экспорта Армении пришелся на Россию, Китай и Швейцарию, экспорт в Словакию увеличился более чем в 150 раз. Об этом «Арменпресс» сообщили в Статистическом комитете Республики Армения.

Экспорт из Армении в январе-марте 2021 года был на 572 миллиона 864 006 долларов, увеличившись на 3,4% по сравнению с 553 миллионами 974 008 долларов за аналогичный период 2020 года. Резко вырос Экспорт в одни страны, в другие сократился. Экспорт в Россию в январе-марте составил 147 миллионов 303 008 долларов, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Следующий по объему экспорта был Китай - 79 миллионов 164 003 долларов. При этом экспорт из Армении в Китай увеличился на 95,1% по сравнению с январем-мартом 2020 года. Третий по величине экспорт был в Швейцарию, он составил 74 миллиона 179 007 долларов, хотя он снизился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Значительно увеличился экспорт из Армении в Словакию - в 156,9 раза и составил 2 миллиона 651 008 долларов. Такой темп роста Департамент внешней торговли Евразийского экономического союза и Министерство экономики Республики Армения объяснили следующим образом: “В январе-марте 2021 года увеличение экспорта из Республики Армения в Словакию, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, связано с экспортом одежды, материалов для матрасов и постельных принадлежностей”.

В министерстве также сообщили, что по оперативным данным Комитета государственных доходов, в январе-марте 2021 года из Армении в Словакию была экспортирована одежда таможенной стоимостью в 1,72 миллиона долларов, материалы для матрасов и постельные принадлежности таможенной стоимостью в 930 067 долларов. В январе-марте 2020 года из Республики Армения в Словакию были экспортированы инфузорная (горная мука) и кремнеземные земли таможенной стоимостью в 15 006 долларов.

По данным Статкомитета существенно вырос экспорт из Армении в Великобританию - на 73,7%, на сумму - 1 миллион 391 005 долларов. Экспорт в США увеличился на 41%, до суммы в 23 миллиона 363 001 долларов. Экспорт во Францию увеличился на 66,7%, до 1 миллиона 675 003 долларов, экспорт в Германию - на 33,2% до 18 миллионов 038 009 долларов. Однако, экспорт из Армении в Италию снизился на 8,2%, до 8 710 000 долларов, экспорт в Нидерланды составил 27 814 007 долларов, что на 10,2% меньше, чем в январе-марте прошлого года.

В январе-марте 2021 года экспорт из Армении в соседний Иран снизился на 17,7%, дойдя до 15 миллионов 708 005 долларов, экспорт в соседнюю Грузию снизился на 5,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, дойдя до 12 миллионов 54 000 долларов.

Наибольшая доля экспорта приходится на продукцию горнодобывающей промышленности. В январе-марте из Армении было экспортировано минеральных продуктов на сумму 219 миллионов 805 006 долларов, что на 21,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Далее - готовые продукты питания, в январе-марте этой продукции экспортировано на 114 миллионов 525 002 долларов, что, однако, меньше на 3% по сравнению с прошлым годом. Экспорт недрагоценных металлов и продукции из них в январе-марте 2021 года увеличился на 9,3%, дойдя до 66 миллионов 986 009 долларов. Экспорт продукции химической и смежных отраслей снизился на 6,6%, экспорт пластмасс, резинотехнических изделий и каучука снизился на 24,7%. Значительно увеличился экспорт животных и продуктов животного происхождения - на 63,9%, экспорт древесины и изделий из дерева - на 73,6%.