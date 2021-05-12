Никол Пашинян осудил попытки Азербайджана нарушить трехсторонние заявления

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прибыл в Армению с официальным визитом.

Из ереванского аэропорта “Звартноц” глава правительства Грузии прибыл на улицу Баграмяна, 26, где его встретил исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян.

После официальной церемонии встречи состоялся разговор Никола Пашиняна и Ираклия Гарибашвили тет-а-тет.

В своей речи Никол Пашинян отметил:

“Многоуважаемый премьер-министр Республики Грузия,

Дорогой Ираклий,

Приветствую Вас в Армении.

В последнее время из-за коронавируса наши контакты на высшем уровне немного замедлились. Рад, что сейчас мы возобновляем взаимные визиты на высоком уровне. У нас очень широкая повестка дня двусторонних отношений, начиная от транспортных коммуникаций, заканчивая энергетикой. Конечно, борьба с коронавирусом также является одним из важных вопросов нашей совместной повестки дня.

Политические отношения между нашими странами традиционно теплые и основаны на исторической дружбе и братстве наших стран и народов. В нашей повестке также находится и мы должны обсудить вопросы, связанные с ситуацией в регионе и перспективы, попытаться сопоставить наши представления, конечно, с целью углубления наших традиционных связей в политическом, экономическом, гуманитарном, культурном направлениях.

И, конечно же, наши страны и народы должны поддерживать друг друга в обеспечении благополучия и развития наших государств.

Еще раз приветствую Вас. Уверен, что сегодня у нас будут эффективные переговоры”.

Ираклий Гарибашвили поблагодарил за теплый прием и отметил:

“Господин премьер-министр,

Для меня большая честь встретиться с Вами. Вы упомянули эпидемию коронавируса, он затронул все страны и народы. Несмотря на это, я приехал и был принят с большим почетом и гостеприимством. Как известно, между нашими народами существуют дружественные отношения, а не только чисто соседские. Наши отношения и дружба имеют многовековую историю, и мы заинтересованы в мире, стабильности и развитии в Армении и во всем регионе.

Вы также затронули нашу сегодняшнюю повестку дня, которая может быть многогранной. Мы должны обсудить, как развивать наши торгово-экономические и культурные связи, такие вопросы, как транспорт и логистика. Эти вопросы нас еще больше сблизят, конечно, через региональную призму.

Еще раз отмечу, что для меня большая честь находиться здесь. Уверен, что наша встреча будет результативной. Спасибо”.

После беседы Никола Пашиняна и Ираклия Гарибашвили тет-а-тет состоялась встреча правительственных делегаций Армении и Грузии в расширенном составе.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян отметил, что в рамках частной беседы с премьер-министром Грузии были обсуждены вопросы региональной безопасности и в этом контексте состоялся обмен мнениями о сложившейся сегодня ситуации в Сюникской области Армении.

Двусторонне было подчеркнуто, что и Армения и Грузия заинтересованы в сохранении мира и стабильности в регионе, что важно для развития сотрудничества. В этой связи Никол Пашинян осудил попытки Азербайджана нарушить трехсторонние заявления от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Собеседники еще раз с удовлетворением отметили многовековой дружественный характер армяно-грузинских отношений, которые являются прочной основой для углубления дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.

В контексте развития торгово-экономических связей между Арменией и Грузией была подчеркнута важность развития транспортных коммуникаций, в том числе железнодорожной инфраструктуры. Стороны выразили заинтересованность в инициировании новых совместных программ и договорились интенсивно работать в этом направлении. Двусторонне было отмечено, что перспективными являются пятистороннее сотрудничество в формате Армения-Грузия-Болгария-Греция-Иран и активная работа над проектом “Соглашения о создании международного транспортного коридора Персидский залив-Черное море”.

Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили коснулись вопроса возникших вследствие коронавируса ограничений, обменялись информацией о шагах по их устранению.