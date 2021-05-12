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Ара Айвазян проинформировал Лаврова о недавнем инциденте на государственной границе Армении

Ара Айвазян проинформировал Лаврова о недавнем инциденте на государственной границе Армении

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян 12 мая провёл телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, исполняющий обязанности министра иностранных дел проинформировал своего коллегу о недавнем инциденте на государственной границе Армении и отметил недопустимость подобных провокаций с азербайджанской стороны.

Обоюдно была отмечена важность полноценного выполнения достигнутых договорённостей по региональной безопасности и стабильности и координации шагов по предотвращению обострения ситуации.


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