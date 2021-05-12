Мы убеждены, что внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут открыто и прозрачно: Гарибашвили

Грузия убеждена, что внеочередные парламентские выборы в Армении будут открытыми и прозрачными. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на совместном брифинге с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном в Ереване.

«Стабильность и демократическое развитие Армении чрезвычайно важны для всего региона Грузии. Мы убеждены, что внеочередные парламентские выборы пройдут открыто и прозрачно. Армянский народ еще раз продемонстрирует миру свою приверженность принципам демократии», - сказал Гарибашвили.

В ходе встречи с Николом Пашиняном стороны выразили готовность продолжить встречи, сохранить динамику взаимных визитов на высоком уровне, способствовать сотрудничеству отраслевых ведомств.

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня. Избирательная кампания стартует 7 июня и продлится до 18 июня.