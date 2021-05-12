Азиатские индексы снизились - 12-05-21
ТОКИО, 12 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 мая на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.61% и составил 28147.51 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.47% и составил 1877.95 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.61% и составил 3462.75 пункта, а HANG SENG вырос на 0.78% и составил 28231.04 пункта.
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