Азиатские индексы снизились - 12-05-21

ТОКИО, 12 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.61% и составил 28147.51 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.47% и составил 1877.95 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.61% и составил 3462.75 пункта, а HANG SENG вырос на 0.78% и составил 28231.04 пункта.