"Спутник V" показал в Сан-Марино эффективность, близкую к ста процентам

Использование российской вакцины "Спутник V" в Сан-Марино показало, что ее эффективность приближается к 100%, превосходя результаты опубликованных научных исследований, заявил государственный секретарь (министр) республики по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Роберто Чаватта.

Он напомнил, что большая часть прививок в стране проведена при помощи "Спутника V", применение которого стало предметов двух исследований, проведенных властями Сан-Марино совместно с Университетом Болоньи и Национальным институтом инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Госсекретарь уточнил, что второе исследование связано с количественной и качественной оценкой антител в организме после вакцинации. "В настоящий момент у нас пока нет определенных данных, исследование все еще в процессе. Те данные, которые мы получили, говорят об эффективности вакцины "Спутник V", которая оказалась выше, чем опубликованные данные исследований в журнале Lancet и публикациях в других известных научных журналах. Таким образом, мы видим, что по прошествии трех недель после второй дозы вакцины эффективность "Спутника" близка к 100%", - сказал Чаватта на онлайн-пресс-конференции, посвященной кампании по вакцинации в Сан-Марино.

Государственный секретарь по иностранным делам Сан-Марино Лука Беккари в ходе брифинга выразил надежду, что республика сможет выпускать собственные сертификаты о вакцинации, которые будут соответствовать стандартам ЕС.

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.