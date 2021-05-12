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Пашинян отметил важность сохранения в чувствительных вопросах взвешенной позиции

Пашинян отметил важность сохранения в чувствительных вопросах взвешенной позиции

Армяно-грузинское партнерство - одна из самых надежных гарантий стабильности в нашем регионе. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян в ходе совместных заявлений с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, сообщив, что на встрече были затронуты вопросы региональной безопасности.

“Касаясь региональных вопросов, я выразил уверенность, что нагорно-карабахский конфликт должен быть окончательно урегулирован в рамках процесса под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе предложенных ими принципов. Я также выразил уверенность, что каждый конфликт имеет свою особенность. В этом плане я отметил важность сохранения взвешенной и конструктивной позиции по чувствительным вопросам”, - как сообщает Арменпресс, заявил и. о. премьер-министра Армении.


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