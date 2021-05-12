Развитие региональных транспортных путей и транзитного потенциала с Грузией Армения считает важным

Развитие особых добрососедских отношений с Грузией во внешней политике Армении занимает ключевое место. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе совместных заявлений с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Он выразил радость по поводу того, что его грузинский коллега находится в Республике Армения. “Для меня всегда было большой честью и удовольствием встречаться с премьер-министром Грузии, чтобы в дружеской атмосфере обсудить повестку сотрудничества между нашими двумя странами”, - сказал исполняющий обязанности премьер-министра.

По его словам, два народа связывают множество нитей. Многовековая дружба, а также общие ценности демократии и верховенства закона составляют прочный фундамент, на котором зиждется партнерство двух государств.

“Армянская община Грузии, имеющая многовековую историю, является мостом, который еще сильнее связывает наши страны. У нас широкая повестка динамично развивающегося сотрудничества. Она охватывает множество сфер”, - как сообщает Арменпресс, сказал Никол Пашинян, охарактеризовав диалог с правительством Грузии как конструктивный.

На встрече обсуждались текущее состояние сотрудничества в области транспорта, энергетики и других важных секторов экономики и перспективы развития.

“В наших отношениях мы решили сделать еще больший упор на развитие торгово-экономических связей. Мы особо отметили необходимость развития транзитного потенциала для более эффективного использования региональных транспортных маршрутов. Подчеркнуты потенциал сотрудничества двух стран в области высоких технологий и необходимость его использования. Как всегда, обсуждались вопросы сотрудничества в области образования, науки и культуры. Мы обменялись и мнениями о мерах, которые предпринимаются для борьбы с пандемией в наших странах”, - сказал и. о. премьер-министра.