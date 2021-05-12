Новый законодательный пакет пересмотрит систему предоставления степени инвалидности

В ближайшем будущем в Армении ожидаются существенные реформы в оценке потребностей людей с ограниченными возможностями, оказываемой им помощи и улучшения окружающей среды. Недавно принятые пакеты “О правах инвалидов”, “Об оценке функциональных возможностей человека” и другие соответствующие пакеты предусматривают ряд изменений в разных направлениях. На пресс-конференции в пресс-центре Арменпресс заместитель министра труда и социальных вопросов Татевик Степанян, говоря о проекте, отметила, что люди с ограниченными возможностями больше не будут получать первую, вторую или третью степень, а будут иметь степень ограничения функциональности - легкую, среднюю, тяжелую и глубокую.

“С новыми изменениями мы должны оценивать функциональные возможности человека с учетом его здоровья, умственных способностей, взаимодействия с внешними барьерами. Цель состоит в том, чтобы обеспечить максимально широкое вовлечение человека в данную среду в соответствии с его ограничениями”, - сказал Татевик Степанян.

В целях снижения коррупционных рисков планируются изменения и в формировании профессиональных групп, оценивающих функциональные возможности человека. Постоянных групп больше не будет. Будет создан реестр специалистов, из которого за день до дня оценки степени ограничения функциональности человека будет формироваться профессиональная группа. Это означает, что постоянных групп не будет, но в каждом случае будут формироваться разные группы. Кроме того, действуют все существующие процедуры содействия, будь то предоставление лекарств, льготы на медицинские услуги, финансовая помощь и так далее.

Проблема доступной среды - ключевой вопрос в законодательном пакете. В течение трех лет после вступления в силу закона все общественные здания, транспортные системы должны быть адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Это потребует участия и других учреждений. Несоблюдение закона приведет к штрафам, а через год, если нарушение не будет устранено, будут наложены более крупные штрафы. Замминистра подчеркнула, что их цель не в наложении штрафа, и перед этим будут проведены широкие информационные кампании.

Закон также предусматривает институт личного помощника. После оценки потребностей лица ему предоставят личного помощника.

Заместитель министра отметила, что принятие закона является краеугольным камнем, за которым последуют подзаконные акты, мероприятия по повышению осведомленности, расширение услуг, контроль и т. д.