Исследование: 31% россиян планируют отказаться от летнего отпуска

Более 30% россиян решили не брать отпуск этим летом, основная причина - боязнь загруженности российских курортов и высоких цен. Как передает Арменпресс, об этом выяснили эксперты исследовательского центра сервиса "Зарплата.ру" и поделились этим с РИА Новости.

"По данным онлайн-опроса, который был проведен компанией 25-30 апреля во всех регионах страны (2000 респондентов), 31% участников приняли решение не брать отпуск этим летом. Это меньше, чем в пандемийном 2020 году, когда, под данным исследований, без летнего отдыха решили обойтись более половины россиян", - выяснил сервис.

Среди причин отказа респонденты указали загруженность российских курортов и высокие цены на отдых (31%), все еще закрытые границы большинства стран (19%), высокий курс доллара (16%), сложную эпидемиологическую ситуацию (14%), а также недостаток средств на отдых (11%). Кроме того, на решение россиян повлияло и внезапное закрытие границ Турции - 4% уже купили путевки или планировали отдохнуть именно там.

Из тех, кто все же решился на летний отпуск, 23% планируют отдыхать на даче или на природе, 21% - путешествовать по России или за рубежом, 15% - оставаться дома, а 9% респондентов пока не определились по поводу отпуска.

Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга лидерами направлений внутри страны стали Крым, Калининград и Краснодарский край, в Сибири и на Урале - Алтай, Байкал и Сочи.