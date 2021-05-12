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Армен Саркисян посетил московскую Школу управления “Сколково”

Армен Саркисян посетил московскую Школу управления “Сколково”

Президент республики Армен Саргсян, находящийся с рабочим визитом в Москве, посетил московскую Школу управления “Сколково” и встретился с председателем Совета директоров школы Александром Волошиным.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Президент Саргсян ознакомился с деятельностью учреждения, считающегося одной из ведущих бизнес школ России, с осуществляемыми образовательными и научно-исследовательскими программами, инновациями, исследованиями и анализами, проведенными в экономике, управлении и в ряде других сфер.

Президент Саргсян и Александр Волошин обсудили возможности сотрудничества “Сколково” и научно-образовательных, аналитических учреждений Армении и реализации совместных программ.


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