Омбудсмен призывает не распространять паники в связи с положением на границе Армении

Ситуация на границе Сюникской области Республики Армения с самого утра находится под непосредственным вниманием Защитника прав человека. Как сообщает Арменпресс, заявление об этом распространил отдел по связям с общественностью Офиса Защитника прав человека Армении.

“Омбудсмен особо заявляет, что вопросы, связанные с границами, несомненно, вызывают большой общественный интерес, они очень деликатны, и общественность в установленные сроки имеет право получать полную, четкую и надежную информацию о ситуации. Следовательно, компетентные органы должны приложить все усилия для максимально широкого распространения официальной информации в информационном поле, тем самым, исключая распространение дезинформации.

Вместе с тем, Офис Омбудсмена в связи с положением на границе Армении зафиксировал и дезинформацию, вызывающую панику и напряженность. Защитник призывает СМИ и пользователей социальных сетей воздерживаться от распространения подобных сведений.

Защитник лично, также и Офис Защитника находятся на связи с общинными и государственными компетентными органами, в рамках полномочий Защитника прав человека также предпринимаются все необходимые шаги”.