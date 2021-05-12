На нефтепроводе в Израиле возник пожар после обстрела из сектора Газа

Пожар возник на участке нефтепровода Эйлат-Ашкелон в Израиле после прямого попадания ракеты, выпущенной из сектора Газа, сообщает 13-й канал израильского телевидения.

"Зафиксировано прямое повреждение топливного резервуара объекта нефтяной инфраструктуры в районе трубопровода Эйлат-Ашкелон", - говорится в сообщении телеканала, в котором перечисляются последствия ракетных обстрелов из палестинского анклава. Сообщение сопровождается фотографией горящего резервуара.

Многочисленные фотографии горящего объекта также публикуют в социальных сетях,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Крупнейшая за последние годы эскалация на границе сектора Газа началась в понедельник вечером. За это время более 600 ракет выпущены из сектора Газа по Израилю. Система ПРО "Железный купол" перехватила 200 из них. Израиль также нанес удары по сектору Газа, в результаты которых, как сообщил ранее представитель минздрава палестинского анклава, за два дня погибли 30 человек, в том числе десять детей.

С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом, и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод, вечером сирены звучали в Тель-Авиве и пригородах. Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".