Азербайджан проведет тактические учения с привлечением 15 000 военнослужащих

Согласно плану, утвержденному президентом Азербайджана, 16 мая в азербайджанской армии начнутся военные учения с участием различных род войск. Как сообщает Арменпресс, со ссылкой на азербайджанские СМИ, в учениях под руководством министра обороны Азербайджана примут участие до 15 000 военнослужащих, до 300 единиц танков и другой бронетехники, до 400 ракетных комплексов различного калибра, реактивных систем залпового огня, гранатометов и противоракетных систем, 50 единиц военной авиации, беспилотные летательные аппараты различного назначения.

Основное внимание в ходе учений будет уделено управлению, боеготовности, перегруппировке войск, в том числе и улучшению боевой координации и взаимодействия между родами войск, ракетными и артиллерийскими частями, авиацией и спецназом.

Согласно Венской декларации 2011 года в соответствии с подпунктом 40.1.1 главы 5 этого документа, Азербайджан обязан предварительно уведомить ОБСЕ, если в учениях задействовано по меньшей мере 9 000 человек, включая и содействующие войска, по меньшей мере 250 боевых танков, 500 боевых бронированных машин, 250 самоходных и пехотных артиллерийских средств, минометов и реактивных залповых установок - 100 мм и более.