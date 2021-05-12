11 мая руководитель представительства Армении в ЕС, посол Анна Агаджанян вручила верительные грамоты председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Лайен. Об этом Арменпресс сообщили в посольстве Армении в Бельгии.

В ходе краткой беседы в рамках официальной церемонии стороны обменялись мнениями относительно нынешнего состояния и перспектив отношений Армения-ЕС.