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Посол Анна Агаджанян вручила верительные грамоты председателю Европейской комиссии

Посол Анна Агаджанян вручила верительные грамоты председателю Европейской комиссии

11 мая руководитель представительства Армении в ЕС, посол Анна Агаджанян вручила верительные грамоты председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Лайен. Об этом Арменпресс сообщили в посольстве Армении в Бельгии.

В ходе краткой беседы в рамках официальной церемонии стороны обменялись мнениями относительно нынешнего состояния и перспектив отношений Армения-ЕС.


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