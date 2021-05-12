В секторе Газа сообщили, что число жертв обстрелов со стороны Израиля возросло до 43

По меньшей мере 43 человека, включая 13 детей, погибли, еще 296 получили ранения в результате обстрелов сектора Газа со стороны Израиля, продолжающихся с вечера 10 мая. Об этом сообщил в среду Минздрав прибрежного анклава.

"43 человека погибли, среди которых 13 детей и три женщины, еще 296 получили ранения различной степени тяжести вследствие израильских обстрелов", - приводит радиостанция Dunya Al Watan заявление ведомства.

Как отмечает радиостанция, чаще всего целью ударов израильских военных становятся фермы, жилые дома, а также места дислокации лидеров контролирующего сектор Газа радикального движения ХАМАС,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее сообщалось, что в результате удара израильских ВВС по гражданской машине в секторе Газа в ночь на среду погибли пять человек. Кроме того, сильно пострадал целый ряд объектов гражданской инфраструктуры.

Удары по прибрежному анклаву стали ответом на пуски ракет палестинскими радикалами. Боевое крыло ХАМАС - "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - объявило о запуске во вторник вечером и в утренние часы среды более 200 ракет в сторону Тель-Авива и Беэр-Шевы. Сообщалось о пяти погибших израильтянах.