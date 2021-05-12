Информация о боях на территории Сюникской области не соответствует действительности: СНБ

Служба национальной безопасности Республики Армения распространила заявление, опровергающее сведения о начавшихся и идущих боях на территории Сюникской области, распространяемые в средствах массовой информации и в социальных сетях. Арменпресс представляет заявление СНБ Республики Армения.

“Служба национальной безопасности Армении официально сообщает, что информация, распространяемая средствами массовой информации и социальными сетями о начавшихся и идущих боях на территории Сюникской области, не соответствует действительности.

Учитывая обеспокоенность общества в связи с распространением упомянутых сведений, Служба национальной безопасности Республики Армения строго предупреждает воздерживаться от распространения дезинформации, паники среди населения и разжигания ненужной напряженности и сообщает, что подобные явления будут иметь соответствующие правовые последствия с применением самых строгих инструментов.

Органы национальной безопасности вновь призывают воздерживаться от распространения неофициальных и неуточненных сведений и полагаться исключительно на официальные новости”.