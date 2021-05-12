Молодым людям - участникам войны в рамках программы “Новая страница” помогут получить работу

В рамках проекта социальной ответственности “Новая страница” в Армении содействие оказывается более 1 000 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, которые участвовали в боевых действиях и были демобилизованы. Их потребности оцениваются, проводятся курсы повышения квалификации и потенциала, а также предоставляется помощь в трудоустройстве. К программе присоединились многие работодатели, тренеры и наставники.

На пресс-конференции в пресс-центр Арменпресс президент Ассоциации человеческих ресурсов Армении Арпи Карапетян отметила, что работа по сбору данных и созданию информационных баз данных уже завершена. На основе собранных данных был проведен анализ, намечен следующий этап программы, основанный на выявлении и сопоставлении потребностей демобилизованной молодежи, работодателей, тренеров, наставников.

“В апреле в нашей стране начался этап активной организации тренингов. На данный момент у нас 20 действующих курсов, в рамках которых уже проходят обучение 66 молодых людей. Скажу, что еще 380 находятся в ожидании. Уже предложено 80 рабочих мест, 230 молодых людей ждут рассмотрения со стороны работодателей”, - сказала Арпи Карапетян. На данном этапе курсы проходят по разным направлениям: обслуживание клиентов, бухгалтерия, сельское хозяйство, фотография, парикмахерское дело и т. д.

По словам директора исследовательской компании “R-Insights” Лилит Джабанян, согласно опросу, 52,8% участников - молодые люди в возрасте от 21 до 24 лет, большинство из которых проживают в Ереване, в Котайкской, Ширакской и в Араратской областях. В основном представлены Армавир, Лори, Тавуш, Гегаркуник, Арагацотн, в меньшей степени Сюник, Вайоц Дзор, Арцах.

“Большинство участников имеют высшее или незаконченное высшее образование. Скажу, что основными сферами обучения являются: программирование, экономика, менеджмент, сельское хозяйство, машиностроение и др. Должна отметить, что 405 военнослужащих, заполнивших анкеты, на войне получили ранения или увечья”, - сказала Лилит Джабанян. Учитывая ограниченные возможности ребят, работодатели при необходимости идут и на улучшение инфраструктуры в офисах.

Работодатели, присоединившиеся к программе, назвали 884 вакансии на ближайшие 6 месяцев. Вакансии по разным направлениям: программирование, финансы, медицина, фармация, сельское хозяйство, инженерия, маркетинг, дизайн, обслуживание клиентов, продажи, мастерство, разная административная работа, не требующая глубокой специализации.

Асмик Варданян, член Правления Ассоциации человеческих ресурсов Армении уже работала с молодыми людьми, принимавшими участие в боевых действиях.

“За это время была проведена довольно активная работа с молодыми людьми, участвовавшими в войне - сбор данных, оценка потребностей, консультирование. Отмечу, что была нужна и психологическая работа. С помощью этой программы мы пытаемся обеспечить реинтеграцию ребят в нормальную жизнь. Они получают новые знания, новые навыки, чтобы найти свое место на рынке труда”, - сказала Асмик Варданян.

По словам Артура Азизяна, директора-учредителя компании “Aurora Barelis” по маркетингу и брендингу, рассказал, что вопрос об установлении крайнего срока регистрации рассматривался на этапе разработки программы, но, учтя активность, было принято решение не устанавливать крайнего срока.

“Итак, регистрация открытая, заявки подавать могут все те, кто соответствует программе. Сегодня количество претендентов увеличивается. Мы работаем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, стараемся оперативно отвечать на все вопросы, и правильно их направлять”, - сказал Артур Азизян.

Программа для бенефициаров бесплатная. По состоянию на 12 мая к программе присоединились 1 390 участников (демобилизованная молодежь, принявшая участие в боевых действиях), 220 работодателей, 180 тренеров/наставников/мастеров.