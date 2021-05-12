Представитель ХАМАС в Газе призвал арабов к восстанию против Израиля

Представитель боевого крыла движения ХАМАС в секторе Газа Абу Убайда в эфире телеканала "Аль- Акса" призвал арабских граждан Израиля к "восстанию".

"Бригады аль-Кассама (Бригады Изаддина аль-Касама - боевое крыло ХАМАС - ИФ) уже близко к вам, они рисуют карту родины своими ракетами и своим сопротивлением против нашего и вашего врага", - сказал он.

Как сообщают СМИ, в среду утром акты насилия вспыхнули в ряде смешанных еврейско-арабских городов Израиля.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил чрезвычайное положение в городе Лод, недалеко от Тель-Авива, после того, как во вторник появились сообщения о том, что арабы подожгли синагогу, а евреи забросали камнями автомобиль, которым управлял арабский житель,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Мы потеряли контроль над городом и улицами", - заявил в интервью израильскому телеканалу каналу N12 мэр Лода Яир Ревиво.

Сотрудники службы безопасности сообщили, что для борьбы с беспорядками направили в город 16 рот пограничной полиции. В Лоде за ночь были арестованы десятки людей.

В то же время, боевики движения ХАМАС в среду утром продолжили интенсивный ракетный обстрел территории Израиля, в том числе его населенных пунктов, сообщает пресс-служба израильской армии и местные СМИ.

Всего, по сообщениям местных СМИ, с понедельника ХАМАС осуществил пуск более 800 ракет по израильской территории.