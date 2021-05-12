Мишустин заявил, что Россия будет укреплять сотрудничество в рамках ЕАЭС

Россия планирует укреплять сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза для расширения внешнеэкономического сотрудничества и доступа к новым ранкам. Об этом заявил, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства в 2020 году, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Развитие нашей страны требует доступа к новым рынкам, притока рабочей силы, расширения внешнеэкономического сотрудничества. Для этого необходимо, в том числе дальнейшее укрепление Евразийского экономического союза. Прошедший год стал для нашего объединения серьезным испытанием. Но общий рынок выдержал удары пандемии", - отметил председатель правительства,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По его словам, сжатие внутренней торговли между государствами "пятерки" оказалось меньше, чем с третьими странами. Все это стало возможным благодаря слаженной работе с партнерами по ЕАЭС, указал Мишустин.

"Был выработан совместный план мероприятий по борьбе с пандемией. Приняты срочные меры для насыщения внутреннего рынка необходимыми товарами. Более того, мы согласовали концептуальные подходы на будущее. В декабре прошлого года главы наших государств приняли стратегию развития союза на ближайшие пять лет", - сказал он.

Россия, по словам премьер-министра, продолжит обеспечивать свободное движение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы на общем рынке союза. "Все это создает новые возможности для ведения бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности экономики и увеличения высокотехнологичного экспорта", - добавил Мишустин.