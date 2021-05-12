В армянском квартале и в Патриархате Иерусалима все нормально, непосредственной опасности нет

В армянском квартале и в Патриархате Иерусалима обычная ситуация, непосредственной опасности нет.

Об этом Арменпресс сообщил руководитель канцелярии Армянского Патриархата Иерусалима, архимандрит Корьюн Багдасарян.

“Работа дивана и образовательных учреждений протекает как обычно. Церковные службы совершаются в обычном порядке. Ничего не отменяли. События происходят вдали от армянского квартала”, - сказал он.

Беспорядки в Иерусалиме начались 7 мая. Столкновения между арабской молодежью и полицией продолжились вечером 8 мая, а затем перекинулись на территорию Храмовой горы и мечети Аль-Акса. Они достигли своего пика 10 мая, когда евреи праздновали День Иерусалима. С начала конфликта по Израилю из сектора Газа было выпущено более 1 000 ракет. 850 ракет пересекли границу с Израилем, еще 200 упали в секторе Газа. В ходе столкновений были жертвы, в том числе и среди мирного населения. Израильская армия заявляет, что убиты ключевые сотрудники разведки ХАМАС, включая и главу военной разведки ХАМАС и его заместителя.