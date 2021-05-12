МО Армении опровергает слухи о боях в Ишханасаре: Азербайджан пытался вести пограничные работы

Азербайджанские ВС ранним утром 12 мая на одном из пограничных участков Сюника пытались вести некоторые работы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, после действий, предпринятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы. На данный момент ведутся переговоры по урегулированию сложившейся ситуации.

“Сведения о боях в направлении Ишханасара, распространяемые в прессе не соответствуют действительности. В случае подобных развитий Министерство обороны первым выступило бы с заявлением. Призываем воздерживаться от публикации непроверенных, тем более распространяющих панику сведений”, - отметили в Минобороны.