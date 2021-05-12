ВКС России помогли армии Сирии уничтожить 338 боевиков с конца апреля

При поддержке российской авиации правительственная армия САР с 23 апреля уничтожила в Сирийской пустыне 338 боевиков и ликвидировала десятки объектов террористов. Об этом сообщил представитель российской группировки войск в Сирии.

За этот период сирийская правительственная армия с помощью Воздушно-космических сил России задержала 44 боевиков террористических группировок, захватила 20 и вывела из строя 6 единиц техники, а также уничтожила 38 объектов и 45 укрытий, уточнил он.

По словам представителя российской группировки войск, с 23 апреля обнаружено 26 схронов, более 21,5 тонны боеприпасов, а также 7 тонн материальных средств и другого имущества террористов,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Благодаря грамотной организации совместных разведывательно-поисковых действий террористическим формированиям нанесен значительный урон в живой силе и технике, предотвращены теракты в отношении военнослужащих и мирных жителей Сирийской Арабской Республики", - сказал офицер.

Также с 23 апреля инженерными подразделениями сирийских вооруженных сил проведена проверка 2530 км автомобильных дорог и 865 строений, разминировано 3 участка местности, добавил представитель российской группировки войск.

Россия проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года.