Главы МИД Таджикистана и Киргизии обсудили в КНР ситуацию на границе

Главы МИД Таджикистана и Киргизии Сироджиддин Мухриддин и Руслан Казакбаев обсудили ситуацию на таджикско-киргизской границе, сообщает МИД Республики Таджикистан.

Отмечается, что встреча прошла в китайском городе Сиань на полях Второй встречи министров иностранных дел "Центральная Азия - Китай",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"В ходе встречи стороны обсудили вопросы скорейшего выполнения достигнутых главами государств договоренностей, протоколов правительственных делегаций и рабочих групп сторон по делимитации и демаркации таджикско-киргизской государственной границы", - говорится в сообщении.

Главы внешнеполитических ведомств также отметили важность дальнейшего развития сотрудничества между странами в торгово-экономической, транспортной, энергетической и других сферах.

В конце апреля на границе двух стран произошло вооруженное столкновение, в результате которого есть погибшие и раненые с обеих сторон.