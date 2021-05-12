“Hexact” на “AppSumo” зарегистрировал один из лучших результатов

Технологическая компания “Hexact” на “AppSumo” представила свой инструмент “Hexowatch”, и стала автором одной из лучших кампаний платформы. “AppSumo” - крупнейшая платформа для продажи приложений SaaS (или lifetime deal - бессрочных предложений), запускающая в день только одну кампанию. Для отбора компании проходят этап соответствия строгим критериям.

В результате “бессрочного предложения” Hexact на AppSum была зарегистрирована продажа более чем на 400 000 долларов, из которых более удачными были всего несколько продуктов.

“Бизнес ангелы и венчурные фонды необходимы для развития стартапов, но есть и альтернативы. Это именно такой пример, который является очень хорошим способом для стартапов собрать средства и понять требования клиентов”, - сказал Степан Асланян, директор-основатель “Hexact”.

На “AppSumo” 2 - 3 миллиона посетителей в месяц, которые в ходе кампании оценили инструмент “Hexowatch” как “экономящий время”, “дающий безграничные возможности”, “лучший для бизнеса” и другими терминами.

“Конечно, чтобы оказаться на этой платформе, нужно приложить немало усилий, но это возможно, ведь помимо денег это приносит и дополнительные ценности. Миллионы пользователей узнают о вашем продукте, Интернет наполнен статьями и видео о продукте, вы получаете много сторонников бренда и, самое главное, вы знаете, в каком направлении улучшать этот продукт”, - сказал Степан Асланян.

Технологическая компания “Hexact” основана в США в 2019 году. В том же году армянские учредители компании открыли офис и в Армении. Программным обеспечением и разработкой продуктов “Hexact” занимаются в основном армянские специалисты. Основными направлениями деятельности “Hexact” являются: сбор данных, анализ и автоматизация процессов. Компания завершила свой второй год работы с 15 000 активными пользователями из 135 стран. В прошлом году стартап собрал и проанализировал 22,5 терабайта и 8,2 млн доменов.