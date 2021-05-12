Начался этап выдвижения кандидатов на премию “Аврора” 2022 г., и гуманитарная инициатива “Аврора” призывает выдвигать героев со всего мира. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении Фонда “IDeA”.

Сообщение было сделано в ходе специального мероприятия, состоявшегося в Матенадаране, когда, согласно традиции, были объявлены имена героев “Авроры” 2021 года.

Миссия Международной гуманитарной премии “Аврора” - это признание и поддержка тех, кто ставит под угрозу собственную жизнь, здоровье или свободу, чтобы спасать жизнь, здоровье или свободу людей, страдающих от конфликтов, преступлений против человечности или других серьезных нарушений прав человека. Лауреат премии “Аврора” выбирается с учетом проявленной смелости, преданности и влияния. От имени выживших после Геноцида армян, в благодарность их спасителям, лауреат награждается 1 000 000 долларов, что дает ему уникальную возможность продолжить цепочку пожертвований и содействия организациям, которые помогают нуждающимся.

“Премия “Аврора”, полученная в 2020 году, нам очень помогла. Она повысила ценность наших усилий и открыла нам множество возможностей для увеличения нашего влияния. Поддержка очень важна в нашей работе. Вот почему мы призываем всех, где бы они ни жили, номинировать людей, которые их вдохновляют. Никогда не угадать, что это может быть помощь, в которой нуждается твой герой прямо сейчас”, - сказал Ильвад Эльман, который вместе со своей матерью Фартун Адан руководит Центром мира и прав человека Эльмана в Сомали. Фартун Адан и Ильвад Эльман стали лауреатами премии “Аврора” 2020 года, выбранными из 585 уникальных номинантов на эту награду.

До 31 октября 2021 г. каждый желающий может подать заявку на выдвижение кандидата, который, преодолел серьезные личные проблемы, чтобы протянуть руку помощи другим. Каждый номинант рассматривается группой экспертов по гуманитарным вопросам. Герои “Авроры”, а затем и лауреаты премии “Аврора”, выбираются из окончательного списка потенциальных кандидатов отборочной комиссией премии “Аврора”, в которую входят нобелевские лауреаты, бывшие высокопоставленные чиновники и мировые правозащитники. Подробную информацию о критериях и процессе отбора номинантов на премию “Аврора” можно найти здесь.

Герои “Авроры” (номинанты премии) 2022 год будут объявлены 24 апреля 2022 года.

О гуманитарной инициативе “Аврора”

Фонд гуманитарной инициативы “Аврора” стремится во всем мире решать гуманитарные проблемы, помогая наиболее нуждающимся. Инициатива имеет армянские исторические корни, так как была создана от имени выживших после Геноцида армян в благодарность тем, кто их спас, стремясь превратить этот опыт в глобальное движение.

Вся деятельность “Авроры” основана на универсальной идее “Признательность в действии”. Это означает, что бесчисленное количество людей, получивших помощь во время кризиса, могут лучше всего выразить свою благодарность, оказав такую же поддержку другим. Привлекая сторонников “Авроры” по всему миру, инициатива станет глобальным движением и под влиянием “снежного кома” расширит круг спасателей, а главное, увеличит и количество выживших.

Перед лицом неотложных гуманитарных проблем инициатива, верная своему видению, дает второй шанс тем, кто в ней больше всего нуждается. Мы верим, что даже в самые трудные моменты истории светлое будущее находится в руках тех, кто помогает и дает надежду другим. Аврора приветствует всех, кто разделяет эту идеологию.

Цель этого восьмилетнего обязательства (2015-2023 гг. ) в знак Геноцида армян, длившегося в течение 8 лет, с 1915 по 1923 гг. - способствовать благотворительности, основанной на действиях, которая принесет ощутимые результаты. Это осуществляется с помощью различных инициатив: “Aurora World Humanitarian Award”, Гуманитарной программу “Aurora to Арцах”, Движения #AraratChallenge, Aurora Dialogues, Aurora Grants, Aurora Community, Aurora Humanitarian Index и Инициативы “100 LIVES”.

Гуманитарная инициатива “Аврора” - это гуманитарная инициатива благотворителей Вардана Грегоряна (1934-2021), Нубара Афеяна и Рубена Варданяна, к которым уже присоединились тысячи сторонников и партнеров. Председатель инициативы, доктор Том Катина, как хирург, филантроп и лауреат премии “Аврора” 2017 г., с его опытом гуманитарной работы, распространяет послание “Авроры” – “Благодарность в действии” по всему миру и объединяет всех вокруг человечества.

Гуманитарная инициатива “Аврора” представлена тремя организациями: Фонд гуманитарной инициативы “Аврора” (Нью-Йорк, США), Фонд “100 жизней” (Женева, Швейцария) и Фонд гуманитарной инициативы “Аврора” (Ереван, Армения).

В отборочную комиссию премии “Аврора” входят лауреаты Нобелевской премии Ширин Эбади и Лейма Гбове, бывший президент Ирландии Мэри Робинсон, правозащитница Хина Гилани, бывший президент Мексики Эрнесто Седильо, сооснователь организации “Врачи без границ” и экс-министр иностранных дел Франции Бернард Кушнер, правозащитник и соучредитель инициативы “The Sentry” Джон Прендергаст, Пол Пуллман, бывший генеральный директор и соучредитель IMAGINE. Комиссию возглавляет лорд Ара Дарси, директор Института глобальных инноваций в области здравоохранения Имперского колледжа Лондона.

Почетные сопредседатели - известный борец за мир и права человека Бенджамин Ференц и оскароносный актер, филантроп Джордж Клуни. Почетными членами отборочной комиссии являются бывший президент Коста-Рики и лауреат Нобелевской премии Оскар Ариас, художественный и генеральный директор Мариинского театра, главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестра Валерий Гергиев, бывший министр иностранных дел Австралии, исполнительный директор и исполнительный директор Международной кризисной группы Гаретт Эванс.

Мы чтим память Эли Визеля (1928-2016), первого сопредседателя избирательной комиссии, президента Фонда за человечество и лауреата Нобелевской премии.