В Армении подтверждено 354 новых случаев COVID-19, 403 заболевших вылечились

По состоянию на 11:00 12 мая в Армении подтверждено 354 новых случаев COVID-19, 475 заболевших вылечились, есть 16 летальных исходов.

За последние сутки проведено 3 892 тестов. Всего проведено 1 023 251 тестов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 219 950 случаев COVID-19, 206 078 из которых вылечились, есть 4 272 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 8 550 пациентов.

В предыдущий день зафиксировано 5 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 1 050.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.