Израиль заявил о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС

Армия Израиля заявила, что ликвидировала ключевые фигуры разведки ХАМАС, в том числе главу отдела безопасности военной разведки ХАМАС и его заместителя.

"Наши истребители... нейтрализовали ключевые фигуры разведки ХАМАС: Хассана Каоджи, главу отдела безопасности военной разведки ХАМАС, и его заместителя Вали Иссу, главу отдела контрразведки", - сообщила пресс-служба израильской армии.

Армия Израиля за последние часы нанесла удары по ряду целей в секторе Газа, удары продолжаются.

"За последние несколько часов армия обороны Израиля поразила ряд важных целей террористов и боевиков в секторе Газа. Удары в настоящее время продолжаются", - говорится в сообщении пресс-службы армии, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее стало известно, что "Бригада аль-Кассам", боевое крыло движения ХАМАС, выпустила 100 ракет в направлении города Беэр-Шева на юге Израиля в ответ на возобновление ударов ВВС Израиля по домам в секторе Газа.

Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с 18.00 вчерашнего дня. Армия Израиля призвала пять тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".

С вечера вторника сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, более 15 раз сработали в Тель-Авиве и близлежащих городах.

С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.