В Арцахе подтверждено 10 новых случаев COVID-19

В Арцахе по состоянию на 11:00 12 мая установлено 10 новых случаев COVID-19.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха, добавив, что, инфицированные лица, в основном, из ранее выявленных очагов.

“В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 22 пациента, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.

В 2021 г. в Арцахе проведено 7 065 тестов на COVID-19, из которых 835 оказались с положительным результатом”, - сообщили из министерства, призвав следовать инструкциям, дабы избежать новых вспышек и преодолеть инфекцию.

Вакцинация от COVID-19 проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО “Республиканский медицинский центр” Министерства здравоохранения Республики Арцах, в медобъединении “Аревик” и в районных поликлиниках.

В Арцахе всего подтверждено 2 719 случаев COVID-19. Всего проведено 24 517 тестирований.